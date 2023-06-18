Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Культура

"В главной роли": Михаил Боярский

"В главной роли": Михаил Боярский

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Любимый всеми Д’Артаньян – Михаил Боярский, не знающий сомнений и минут слабости, оказывается, всякий раз, вставая перед камерой или выходя на сцену, испытывает страх. А ведь он шел в артисты исключительно для того, чтобы жизнь была веселой и полной приключений. Его мечты сбылись на все 100%.

Почему советы Евгения Леонова для Боярского оказались "вредными"? За что актер полюбил на всю жизнь композитора Геннадия Гладкова? И какую роль сегодня он играет в собственной семье? Об этом – в программе "В главной роли".

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Программа: В главной роли
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