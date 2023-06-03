"Откройте, Давид": Виктор Зинчук

Давид Виннер провел день с Заслуженным артистом России, гитаристом-виртуозом, композитором, аранжировщиком Виктором Зинчуком, который этой весной отпраздновал юбилей – 65 лет.

Почему музыкант совершенно не гордится тем, что однажды попал в Книгу рекордов Гиннеса, и как относится к своим "скоростным" подражателям? Как популяризировать инструментальную музыку и сделать ее "форматом" на телевидении и радио? Подробности смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".