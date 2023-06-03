Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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03 июня, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Виктор Зинчук

"Откройте, Давид": Виктор Зинчук

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Давид Виннер провел день с Заслуженным артистом России, гитаристом-виртуозом, композитором, аранжировщиком Виктором Зинчуком, который этой весной отпраздновал юбилей – 65 лет.

Почему музыкант совершенно не гордится тем, что однажды попал в Книгу рекордов Гиннеса, и как относится к своим "скоростным" подражателям? Как популяризировать инструментальную музыку и сделать ее "форматом" на телевидении и радио? Подробности смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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