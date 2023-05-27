"Ночью Сити": как не застрять в одном амплуа

Некоторые зрители не стали смотреть "Чикатило" с актером Дмитрием Нагиевым. Актер Никита Тарасов недавно снимался в комедиях, а теперь пробует себя в новых жанрах – сыграл эпизодическую роль маньяка Сливко в "Фишере".

Как не застрять в одном амплуа? Что лучше – быть профессиональным комедиантом или экспериментировать, меняться, но с риском опозориться и кануть в безвестность? Подробнее – в сюжете проекта "Ночью Сити".