Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Культура

"Ночью Сити": как не застрять в одном амплуа

"Ночью Сити": как не застрять в одном амплуа

Новости часа: "Троицу" Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня

Песков сообщил, что икону "Троица" Рублева передадут в Храм Христа Спасителя

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Некоторые зрители не стали смотреть "Чикатило" с актером Дмитрием Нагиевым. Актер Никита Тарасов недавно снимался в комедиях, а теперь пробует себя в новых жанрах – сыграл эпизодическую роль маньяка Сливко в "Фишере".

Как не застрять в одном амплуа? Что лучше – быть профессиональным комедиантом или экспериментировать, меняться, но с риском опозориться и кануть в безвестность? Подробнее – в сюжете проекта "Ночью Сити".

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