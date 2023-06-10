Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:00

Культура

"Раскрывая тайны звезд": кто в доме хозяин

"Раскрывая тайны звезд": кто в доме хозяин

"Сити": в российский прокат вышел фильм "Снегирь"

Новости часа: в Петербурге открылся фестиваль "Добровидение"

"Сити": биеннале уличного искусства "Артмоссфера" открылась на Винзаводе

"Золотая рыбка": Сергей Проханов

"Юмор на все времена": Сергей Дроботенко

"Звезды советского экрана": "Сибириада"

"Тайны нашей эстрады": песни на стихи Николая Рубцова

Сериал "Райцентр" покажут на IVI в июне

Арт-сообщество "Новые городские художники" открыло новую выставку в столице

Извечный вопрос "Кто в доме хозяин?" ни в какие века, ни при каких обстоятельствах не теряет своей актуальности. По логике вещей главный в доме всегда мужчина, но в некоторых парах это всего лишь видимость, которую создает мудрая супруга.

Насколько важно занимать главенствующую роль в семье? Или быть может удобнее подчиниться своей второй половине и отдать бразды правления тому, кто это делает лучше? Кто в доме хозяин: муж или жена? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

Читайте также
Программа: Раскрывая тайны звёзд
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика