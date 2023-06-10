"Раскрывая тайны звезд": кто в доме хозяин

Извечный вопрос "Кто в доме хозяин?" ни в какие века, ни при каких обстоятельствах не теряет своей актуальности. По логике вещей главный в доме всегда мужчина, но в некоторых парах это всего лишь видимость, которую создает мудрая супруга.

Насколько важно занимать главенствующую роль в семье? Или быть может удобнее подчиниться своей второй половине и отдать бразды правления тому, кто это делает лучше? Кто в доме хозяин: муж или жена? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".