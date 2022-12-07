"Мой район": поселок художников "Сокол"

Центр притяжения – поселок "Сокол". В 2023 году поселку, давшему название всему району, исполнится 100 лет. Жилищно-строительный кооператив "Сокол" образован по декрету Ленина в марте 1923 года.

Первыми застройщиками стали сотрудники наркоматов, ученые, художники, архитекторы, техническая интеллигенция. В проектировании поселка участвовали выдающиеся русские зодчие: А. Щусев, Н. Марковников, И. Кондаков и братья Веснины.

Он стал испытательным полигоном не только для архитектурно-планировочных решений. При его строительстве использовались новые материалы, передовые инженерные технологии. Изначально улицы поселка носили другие названия, а в 1928 году улицам присвоили имена выдающихся художников: Шишкина, Верещагина, Врубеля, Левитана, Сурикова – по аналогии с подмосковным дачным поселком Клязьма, где улицы были названы в честь русских писателей и поэтов.

Подробнее – в программе "Мой район".