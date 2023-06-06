Российские интернет-пользователи рассказали о своем отношении к русскому языку

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Аналитики российского медиахолдинга Rambler&Co опросили около 100 тысяч интернет-пользователей о том, какой смысл они вкладывают в понятие "знать русский язык", сообщает RT со ссылкой на исследование.

Как следует из опроса, 89% респондентов заявили, что русский язык для них неродной. 43% из них связали грамотное владение языком со стройной речью и богатым словарным запасом. Для 27% из участников опроса, которые назвали русский язык неродным, "знать русский язык" означает умение просто и понятно объясняться, 25% считают показателем грамотности навык писать без ошибок.

Больше половины опрошенных (52%) считают, что лучший способ обучиться грамотности в школьном возрасте – читать классическую литературу. Среди других методов отмечают общение с грамотными людьми (19%) и знание правил языка (7%).

"Первенство литературе в вопросе поддержки языковых навыков отдают и представители более взрослого поколения. 80% уверены, что надо читать больше профессиональных и экспертных текстов (как в книгах, так и в СМИ), 14% – писать самим (дневники, письма, сообщения и прочее). При этом 4% периодически проходят тестирования, диктанты и советуют это делать другим, а по 1% считает, что в этом помогут тематические курсы или чтение специализированных блогов", – указывается в исследовании.

Опрос провели с 25 мая по 1 июня 2023 года, число участников составило 92 606 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет, среди которых 64% мужчин и 36% женщин.

Ранее сообщалось, что учебное пособие "Букварь" стало лидером по продажам русских книг в США в 2022 году. За ним по популярности расположились "К себе нежно" Светланы Примаченко и "Мара и Морок" Лии Арден. Всего объемы продаж литературы на русском языке в США в 2022 году выросли на 124% по сравнению с показателем 2021 года.

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