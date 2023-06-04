"Букварь" стал лидером по продажам русских книг в США в 2022 году

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Учебное пособие "Букварь" стало лидером по продажам русских книг в США в 2022 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя издательской группы "Эксмо-АСТ".

Объемы продаж литературы на русском языке в Штатах в 2022 году выросли на 124% в сравнении с показателем 2021 года. Тремя самыми продаваемыми книгами стали "Букварь" Надежды Жуковой, "К себе нежно" Светланы Примаченко и "Мара и Морок" Лии Арден.

Общий рост продаж книг на русской языке за рубежом, по данным издателя, в 2022 году составил 27%. Большая часть из них была продана в Белоруссии (43%). Книги также продавались в Европе (26%), Киргизии и Молдавии (по 5%), Узбекистане (4%), Армении (2%) и других странах.

До этого стало известно, что стоимость бумажных книг в России за 2022 год выросла на 15–20%. До конца года литература может прибавить в цене еще на 15%. Это объясняется ростом цен на импортные материалы, оборудование и запчасти для него, а также повышением стоимости отечественной бумаги.

