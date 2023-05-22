Программа летнего чтения для детей и подростков началась в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы//Юлия Иванко

Московская программа летнего чтения для детей и подростков начинается в столице с 22 мая. Библиотеки предлагают детям прочесть несколько книг и оставить отзыв в специальных дневниках. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году тема программы называется "Земля со всех сторон", она предлагает участникам узнать о планете больше информации.

Зарегистрироваться и вести читательские дневники дети или взрослые, которые будут им помогать, смогут на сайте Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара, где также размещены правила участия, списки литературы, информация о мероприятии и задания от партнеров – Музея космонавтики и музея-заповедника "Царицыно".

Все, кто хочет стать участником, должны заполнить специальную заявку с указанием количества книг, которые планируется прочитать за летний сезон, после чего участники выбирают библиотеку, в которую они сдадут читательские дневники. Их можно вести в свободной форме.

Например, в список "Путешествуем и изучаем" вошла книга Ивана Привалова "Клады". Она расскажет участникам о сокровищах, которые люди еще не нашли и о знаменитых кладоискателях.

Еще два списка книг были подготовлены совместно с известными столичными музеями. Список "Просто космос" был составлен совместно с Музеем космонавтики, список "Такие разные игрушки" был собран совместно с музеем-заповедником "Царицыно".

Те участники, которые предпочитают читать произведения онлайн, смогут воспользоваться специальной электронной полкой, которая находится на странице программы.

У участников есть возможность посетить экскурсии от партнеров, расписание представлено на сайте библиотеки. Помимо этого, дети могут принять участие в розыгрышах призов и подарков.

Большинство входящих в списки произведений являются лауреатами многих премий, все книги можно взять в районных библиотеках или найти в Сети. Отмечается, что если участник программы хочет прочитать другое произведение, то он все равно может принять участие в мероприятии.

О наличии книг в читальнях можно узнать в сервисе "Библиотеки Москвы" или на портале mos.ru.

Программа продлится до 31 августа, заполненные дневники можно сдать в библиотеки до 10 сентября. Подведение итогов программы пройдет в столичных библиотеках 24 сентября, а дети, которые смогли выполнить все задания, получат сертификаты.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичные школьники смогли возглавить рейтинг по итогам международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS, проведенного в 2021 году. Набрав 598 баллов, ученики второй раз подряд стали лучшими в мире, опередив школьников из Сингапура, Гонконга и других стран.

