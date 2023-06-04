В 2022 году цены на книги в России выросли на 15–20% – СМИ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Цена книг в России за прошлый год выросла на 15–20%, в этом году ожидается рост еще на 15%. Об этом со ссылкой на данные издательств и Российского книжного союза сообщает газета "Известия".

В газете отмечается, что цены выросли из-за совокупности факторов, в том числе, роста стоимости импортных материалов, необходимых для печати книг, удорожания оборудования и запчастей из Европы, а также роста цены на отечественную бумагу.

"Совокупность факторов - дефицит бумаги, изменение курса валют – привела к тому, что в течение прошлого года себестоимость производства книг увеличилась на 30%", – заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, итоговый рост цен за год составил 15–20% благодаря усилиям представителей рынка, которые сдерживали розничные цены.

Согласно прогнозу Российского книжного союза, цены на книги вырастут и в 2023 году, повышение составит около 15%. За первые четыре месяца текущего года стоимость книг уже в среднем увеличилась на 5%.

С 2 по 6 июня в Москве проходит IX книжный фестиваль "Красная площадь". Свои новинки представляют порядка 400 издательств.

Всего на фестивале можно найти более 100 тысяч книг разных жанров.



IX книжный фестиваль "Красная площадь" проходит в Москве