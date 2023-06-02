Девятый книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Девятый книжный фестиваль "Красная площадь" открылся в столице. Об этом сообщает "Интерфакс".

В церемонии открытия принял участие советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Смотрю в зрительный зал и вижу тоже людей под зонтиками, но в этот раз они прячутся нет от дождя, как это было несколько лет подряд, а от солнечных лучей. Поэтому с солнечным днем вас, с началом лета и с прекрасным праздником, который мы ждем из года в год, днем литературы, книги, издательской деятельности на Красной площади, в самом сердце Москвы", – сказал он.

Толстой во время церемонии также зачитал приветствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который отметил уникальность фестиваля и интерес к нему со стороны граждан.

В этом году на мероприятии особое внимание будет уделено поэтам Валерию Брюсову, Расулу Гамзатову и Андрею Вознесенскому, писателю и публицисту Михаилу Пришвину, драматургу Александру Островскому, писателю Сергею Михалкову в связи с юбилеями деятелей, отметил советник президента РФ.

"Все, кто приходят в эти дни на Красную площадь и не думают расставаться с книгой, они за книгами, за встречами с писателями и приходят в сердце Москвы", – добавил Толстой.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, выступая на церемонии, поздравил всех присутствующих с открытием девятого книжного фестиваля.

"Скажу откровенно, были сомнения, примет ли Красная площадь, кроме парада и некрополя, нашу книгу. Примет, даже пандемия и нынешние события не помешали", – сказал он.

По его словам, в проведении фестиваля участвуют все субъекты России, а в следующем году фестиваль отпразднует десятилетие.

"Следующий год у нас юбилейный – 10 лет фестивалю и 225 лет Александру Сергеевичу Пушкину. Я абсолютно убежден, что книга к этому времени будет лучше, краше и дешевле, а небо будет мирным", – добавил Степашин.

Фестиваль "Красная площадь" пройдет у стен Кремля с 2 по 6 июня. Вход на мероприятие свободный.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщала, что более 100 мероприятий были подготовлены и планируют провести в рамках книжного фестиваля "Красная площадь". По ее словам, место проведения фестиваля будет разделено на площадки "Библиотека" и "Малая сцена".

Гости смогут посетить презентации новых книг, спектакли и кинопоказы, встретиться с авторами. Также желающие смогут оформить единый читательский билет в столичные библиотеки.



Более 100 мероприятий проведут в рамках книжного фестиваля "Красная площадь" в Москве