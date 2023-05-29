Первый Московский летний музыкальный фестиваль пройдет в КЗ "Зарядье" с 1 июня по 2 июля

Фото: zaryadyehall.ru

В концертном зале "Зарядье" в период с 1 июня по 2 июля пройдет первый Московский летний музыкальный фестиваль. Москвичи и гости столицы смогут посетить более 30 различных концертов.

"Впервые в истории зала фестиваль выйдет за рамки привычного, классического формата: каждые выходные на улице перед входом будут проходить игры, мастер-классы и перформансы, а закрытие состоится на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье", где будет исполнена Симфония № 9 Бетховена", – рассказал заслуженный артист РФ, генеральный директор зала "Зарядье" Иван Рудин.

Отмечается, что граждан ожидает разноплановая программа, в которую войдут в том числе ночные мероприятия, эксклюзивные экскурсии, квесты для всей семьи и многое другое. В самую короткую ночь в столице для посетителей будут организованы экскурсия-представление и кинопоказ.

В фестивале примут участие дирижеры Владимир Федосеев и Юрий Башмет, оперные певцы Рамон Варгас, Ильдар Абдразаков и другие музыканты.

Помимо этого, мероприятие посетят Государственный академический симфонический оркестр РФ имени Светланова, Московский государственный симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, La Voce Strumentale и другие.

Подчеркивается, что на мероприятии впервые будет создан фестивальный оркестр "Зарядье".

Ранее сообщалось, что 3 и 4 июня в Парке Горького пройдет первый детский фестиваль искусств "Небо". Он будет приурочен ко Дню защиты детей. На фестивале организуют более 70 мероприятий для детей и их родителей.

Например, на главной сцене посетителям покажут театрально-музыкальное шоу, в котором примут участие артисты Театра на Малой Бронной и Московского музыкального театра "Геликон-опера" под руководством Дмитрия Бертмана.

