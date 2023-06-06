Собянин объявил о старте нового этапа проекта "Списанные книги"

В столице стартовал 12-й по счету этап проекта "Списанные книги". Как рассказал Сергей Собянин, за шесть лет существования этой программы уже удалось подарить новую жизнь почти двум миллионам экземпляров.

Любая общественная организация, благотворительный фонд или просто читатель может забрать их себе. Для этого нужно зайти на официальный сайт и выбрать из списка то, что понравится. Это и литература узкой специализации, и работы популярных авторов. Главное условие – не более 10 книг в сутки. Всего участие принимают более 200 библиотек города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.