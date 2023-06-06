Власти Новой Каховки заявили о затоплении города из-за разрушения Каховской ГЭС

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Новая Каховка затоплена из-за разрушения Каховской ГЭС, заявил мэр города Владимир Леонтьев.

"Город затоплен", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Власти предупредили, что максимальный уровень поднятия воды в районе Каховской ГЭС может достичь 12,5 метра. Сейчас она поднялась до 10–11 метров, при этом подтоплены около 600 домов.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Леонтьев назвал удары по станции терактом.

Как ранее уточнил мэр Новой Каховки, Каховская ГЭС продолжила разрушаться, вода сбрасывается неконтролируемо. По словам врио херсонского губернатора Владимира Сальдо, в связи с разрушениями Каховской ГЭС были смыты сельскохозяйственные поля вдоль побережья Днепра.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

В МАГАТЭ заявили, что также следят за ситуацией. По словам экспертов организации, угрозы Запорожской АЭС пока нет.

Эксперт оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС