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Собянин: обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

Собянин: обновленный павильон Московского транспорта открылся на площади Киевского вокзала

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На площади Киевского вокзала открыли обновленный павильон Московского транспорта. Как написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в 2018 году эта площадка открылась, чтобы показать и рассказать пассажирам о проекте МЦД.

После реконструкции это пространство превратилось в настоящий мини-музей о разных видах общественного транспорта столицы, где интересно будет и взрослым, и детям. Например, можно прокатиться в кабине машиниста, проехать на велосипеде по московским улицам в VR-очках и наглядно увидеть, как росло столичное метро.

Всего в здании организовали восемь тематических секций. Как и раньше, павильон будет работать без выходных, с 09:00 до 21:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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