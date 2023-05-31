Собянин: работы по расширению и обновлению московского метро идут круглосуточно

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Работы по расширению и обновлению Московского метрополитена ведутся в круглосуточном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Сейчас в метро полностью завершена проходка пересадки между станциями "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) и Арбатско-Покровской линии. В ходе отделочных работ планируется не только сохранить элементы исторического оформления, но и вернуть на место два мраморных рельефа, снятых более 60 лет назад.

"Во втором вестибюле "Авиамоторной" БКЛ завершаем отделочные работы, установку инженерных систем и лифта. Через этот вестибюль пассажиры смогут зайти на станцию со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц", – рассказал мэр.

На пересадке между "Авиамоторной" Большой кольцевой и Калининской линий приступили к монтажу четырех эскалаторов. С помощью них пассажиры смогут спуститься в подземный переход к желтой ветке метро.

На "Корниловской" будущей Троицкой линии приступили к архитектурной отделке платформы. На базе станции в дальнейшем планируют построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

На станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро почти закончили возводить монолитные конструкции северного вестибюля. На его первом этаже для пассажиров оборудуют кассовый зал.

До этого на станции "Аминьевская" БКЛ для пассажиров открыли два новых выхода. Благодаря этому улучшится транспортная доступность нового микрорайона и жилого комплекса рядом со станцией. Для маломобильных пассажиров у выходов разместили лифты.

