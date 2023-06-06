Собянин рассказал о модернизации библиотек и городских литературных проектах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве начался новый этап проекта "Списанные книги". Горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания, в том числе периодику, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на Сергея Собянина.

"За шесть лет городские библиотеки передали москвичам свыше 1,8 миллиона экземпляров книг, периодических изданий и аудиовизуальных документов. Москва – один из самых читающих городов страны. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами", – поделился мэр.

Столичные читальни два раза в год передают жителям и организациям произведения в рамках этого проекта. В 12-м сезоне "Списанных книг" примут участие свыше 200 библиотек. Так, более 45 тысяч экземпляров передадут горожанам читальни ЦАО, свыше 22 тысяч изданий готовы отдать библиотеки ЗАО, еще 20 тысяч – учреждения СВАО.

Выбрать и забронировать произведения можно на портале "Списанные книги". За день можно забронировать до 10 книг, резерв будет держаться трое суток. Сами книги можно забрать в указанных библиотеках.

Ранее стало известно, что на телеканале Москва 24 запустят проект "Книга на ночь". Он стартует 6 июня. В рамках проекта известные классические произведения прочтут Евгений Князев, Елена Валюшкина, Александр Олешко, Ксения Алферова, Анатолий Лобоцкий, Иван Агапов, Дарья Повереннова, Станислав Дужников, Владислав Ветров и Анна Банщикова.