Чилийский коллектив выступит в рамках программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" покажет на площадке "Московских сезонов" историю одного из коренных народов Южной Америки. С 16 по 18 июня на площади Революции зрители смогут посмотреть танцевальную композицию по мотивам спектакля "Моллфун" от современного чилийского хореографа Рикардо Куракео.

"Танцевальная команда из Сантьяго бережно сохраняет этнические, обрядовые и музыкальные традиции племени мапуче – коренных жителей Чили, а также представляет свое мастерство зрителям по всему миру. Все артисты труппы – представители племени мапуче, а Рикардо Куракео считается одним из самых ярких современных хореографов Латинской Америки", – говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут увидеть синтез ритуальных движений мапуче с пластикой, характерной для современного танца. Концерт познакомит с историей и мировоззрением этого народа. Мапуче – это единственный индейский народ в Южной Америке, который не смогли завоевать ни инки, ни испанцы.

Лишь 140 лет назад их удалось примирить правительству Чили. При этом они не признали себя побежденными. Мапуче продолжили отстаивать свои права на землю отцов и культуру предков.

Выступление можно будет увидеть 16 июня (19:00), 17 июня (15:00 и 18:00) и 18 июня (15:00 и 18:00).

"Чеховский фестиваль" проходит в Москве с 20 мая по 20 августа. Мероприятие подготовили в рамках XVI Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова. Посетители могут бесплатно познакомиться с искусством участников мировой серии фестиваля и специально приглашенных театральных коллективов.



Международный театральный фестиваль имени Чехова открылся в столице