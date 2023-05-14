Гастрономический фестиваль пройдет на ВДНХ с 18 по 21 мая

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Гастрономический фестиваль "РестоМаркет Фест" пройдет на площади Промышленности ВДНХ в Москве с 18 по 21 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Для посетителей будет работать площадка "Сделано в Москве" и пройдет презентация обновленного "Гастрономического путеводителя по ВДНХ". Посетители смогут познакомиться с кухней разных регионов России, а также зарубежных стран", – говорится в сообщении.

Презентация "Гастрономического путеводителя по ВДНХ" состоится 19 мая. Он поможет посетителям сориентироваться и выбрать подходящее заведение питания. Также кафе и рестораны, признанные лучшими в номинациях "Самое атмосферное кафе", "Лучшее место для праздника", "Кафе с лучшим видом", "Национальная кухня", "Самое романтичное заведение", получат знак отличия "ВДНХ рекомендует".

Ранее сообщалось, что самый большой чек из ресторана с начала 2023 года в России составил 2 миллиона рублей.

Эксперты рассказали, что данную сумму клиенты потратили в Москве. Также крупные покупки совершили в Красноярском крае: там зафиксированы чеки на 1,8 и 1,7 миллиона рублей.

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