Самый дорогой поход в ресторан в России в этом году стоил 2 миллиона рублей

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Самый большой чек из ресторана с начала 2023 года в России составил 2 миллиона рублей. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на исследование Сбербанка, в котором специалисты изучили состояние малого бизнеса в сфере общепита.

Эксперты рассказали, что данную сумму клиенты потратили в Москве. Также крупные покупки совершили в Красноярском крае: там зафиксированы чеки на 1,8 и 1,7 миллиона рублей.

Ранее появилась информация, что сетям быстрого питания в России хотят запретить использование акций для привлечения клиентов. С такой инициативой выступил политолог Антон Орлов. Он считает, что потребление фастфуда может негативно влиять на здоровье, а торговые акции только провоцируют людей на его излишнее потребление.

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