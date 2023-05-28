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Культура

"В главной роли": Леонид Серебренников

"В главной роли": Леонид Серебренников

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Голос Леонида Серебренникова знают все любители советского кино, и все любители советской эстрады. Но его путь в профессию оказался совсем непростым. Его не принимали в театральные вузы, считали никудышним вокалистом.

Как обыкновенная шелковая нитка обеспечила ему высшее театральное образование? Какую роль в его карьере "певца за кадром" сыграл фильм "Рожденная революцией"? И почему кинорежиссеры отказывались давать ему роли в своих картинах? Об этом – в программе "В главной роли".

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