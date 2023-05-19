Франшиза "Джон Уик" собрала более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фото: кадр из фильма "Джон Уик" (2014); режиссер Чад Стахелски; кинокомпания Summit Entertainment (Lionsgate)

Кассовые сборы экшен-франшизы "Джон Уик", в котором главную роль сыграл актер Киану Ривз, преодолели отметку в 1 миллиард долларов в мировом прокате. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что самой успешной картиной стала четвертая часть Джона Уика, кассовые сборы которой составили 425,3 миллиарда долларов. Общая сумма сборов всех фильмов составила 1,011 миллиарда долларов.

Четвертый фильм франшизы, который снимал Чад Стахелск, появится в прокате в Японии этой осенью, что должно повлиять на успех боевика в том числе, указано в публикации.

В сентябре выйдет мини-сериал "Континенталь", который станет частью истории про Джона Уика, а в 2024 году состоится релиз полнометражного спин-оффа "Балерина" с Аной де Армас в главной роли.

В будущем планируется снять пятый фильм о Джоне Уике, добавили в издании.

Ранее сообщалось, что этой осенью также должна состояться премьера реалити-шоу "Игра в кальмара: Испытание" (Squid Game: The Challenge). Известно, что 456 участников будут бороться за приз в размере 4,56 миллиона долларов, проходя испытания, вдохновленные сериалом. Всего выпустят десять эпизодов.

