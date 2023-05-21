Спектакль Михалкова "12" впервые покажут за границей

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Спектакль "12" Никиты Михалкова впервые покажут за рубежом на церемонии открытия "Русских сезонов" в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на режиссера.

"Невероятно почетно, что "Русские сезоны" в Узбекистане открывает наш спектакль. <...> И я должен сказать вам, что это наши первые зарубежные гастроли с этим спектаклем", – сказал Михалков.

Отмечается, что премьерный показ постановки состоится 21 мая в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои.

Ранее сообщалось, что 24 мая в Московском театре иллюзии пройдет премьерный показ семейного спектакля "Музыкальное безобразие". Все основные роли в нем исполнят профессиональные актеры с синдромом Дауна.

