Актер Боярский впервые выйдет на сцену после инфаркта 31 декабря

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Актер и певец Михаил Боярский впервые выйдет на сцену после перенесенного инфаркта 31 декабря. Об этом заявила жена актера Лариса Луппиан, сообщает "Комсомольская правда".

По ее словам, спектакль запланирован, здоровье Боярского позволяет ему подняться на сцену. По информации издания, актер выступит в спектакле под названием "В этом милом старом доме", который пройдет в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Его художественным руководителем является супруга Боярского.

В конце ноября Боярского госпитализировали после перенесенного инфаркта в Мариинскую больницу Петербурга. Как рассказал его сын Сергей Боярский, актера разместили в обычной палате. Также, с его слов, через несколько дней актер пошел на поправку, а 4 декабря Боярского выписали из больницы.

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом