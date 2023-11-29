Сын Боярского рассказал о состоянии и настроении отца

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У народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который ранее перенес инфаркт, хорошее настроение и нормальное состояние. Об этом пишет RT со ссылкой на его сына, депутата Госдумы Сергея Боярского.

По его данным, актер сейчас лежит под наблюдением.

Накануне Боярский попал в медучреждение с инфарктом. Сейчас он находится в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Как сообщил его сын, медикам удалось стабилизировать состояние актера, он находится в обычной палате.

Два спектакля в Санкт-Петербургском государственном академическом театре имени Ленсовета с участием артиста заменили другими постановками. Так, вместо назначенной на 4 декабря 2023 года постановки "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Ревизор".

Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом