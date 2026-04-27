Путин поцеловал в лоб юную гимнастку из школы олимпийского резерва в Петербурге

Владимир Путин во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил школу олимпийского резерва имени Анатолия Рахлина и пообщался с воспитанниками учреждения. Одну из девочек президент поцеловал в лоб. Кадры события опубликовал корреспондент ИС "Вести" Павел Зарубин.

Глава государства обратился к одной из юных гимнасток и поинтересовался, сколько лет она занимается спортом. Девочка ответила, что тренируется уже 7 лет, а сейчас ей 10. После этого президент рассмеялся, поцеловал спортсменку и пожелал ей, а также другим гимнасткам успехов и новых достижений.

В ходе посещения школы Путин также ознакомился с тренировочным процессом.

Ранее российский лидер в рамках церемонии награждения спортсменов и представителей Федерации бокса в Кремле заявил, что спорт является не просто физической силой и ловкостью, а образом жизни. В ходе мероприятия российский лидер также выразил уверенность в том, что у российских спортсменов будет еще много побед под национальным флагом и с гимном.