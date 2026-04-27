Путин согласился перенести срок погашения бюджетных кредитов регионов

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Владимир Путин согласился отложить выплаты регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок, передает RT.

С данной инициативой в ходе заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге выступила партия "Единая Россия".

"Давайте так и сделаем", – сказал Путин и попросил депутатов и сенаторов заняться этим вопросом в ближайшее время.

До этого в Минфине РФ заявляли, что для российских регионов запустят новый вид казначейского кредита, чтобы субъекты РФ смогли покрыть кассовые разрывы в течение месяца. По данным ведомства, общий объем госдолга регионов РФ в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей.

В частности, Минфин отмечал риски у региональных бюджетов и в текущем году. По итогам 2026 года их общий дефицит ожидается на уровне чуть более 1,9 триллиона рублей.

