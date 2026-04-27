Сергей Собянин поздравил хирурга Леонида Рошаля с днем рождения

Сергей Собянин поздравил с 93-летием президента Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии, Героя Труда России Леонида Рошаля. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник обратил внимание на значительный вклад общественного деятеля, который он вносит в здравоохранение не только Москвы, но и всей России, совершенствуя систему экстренной помощи детям.

"У Вас множество наград, а самая главная – улыбки на лицах спасенных Вами детей", – добавил глава города.

Рошаль родился в 1933 году в Ливнах Орловской области. В 1957-м он окончил Второй московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова, получив специальность врача-педиатра. Свою карьеру начал в детской поликлинике № 32 в Москве.

В 1962 году медик присоединился к коллективу Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, войдя в должность младшего научного сотрудника в отделении детской хирургии. Там он проработал 20 лет, в течение которых в том числе основал центр хирургии новорожденных при больнице.

С 1982-го по 1999-й Рошаль возглавлял отделение в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии имени Ю. Е. Вельтищева, а затем, с 1999 по 2003 год, руководил отделением в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Российской академии медицинских наук. В 2003-м он стал директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а в 2015 году – его президентом.

За время своей профессиональной деятельности врач принимал участие в спасении детей после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии и других странах. Был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Мужества, ордена Почета, а также других наград.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели уникальную операцию на мочевом пузыре трехдневного младенца. У новорожденного была диагностирована экстрофия мочевого пузыря – порок, который может привести к необратимым последствиям.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Как отметил заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников, эта операция стала первым и главным шагом к тому, чтобы дать пациенту шанс на нормальную жизнь в будущем.