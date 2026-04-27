27 апреля, 16:14

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил хирурга Леонида Рошаля с днем рождения

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Сергей Собянин поздравил с 93-летием президента Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии, Героя Труда России Леонида Рошаля. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник обратил внимание на значительный вклад общественного деятеля, который он вносит в здравоохранение не только Москвы, но и всей России, совершенствуя систему экстренной помощи детям.

"У Вас множество наград, а самая главная – улыбки на лицах спасенных Вами детей", – добавил глава города.

Рошаль родился в 1933 году в Ливнах Орловской области. В 1957-м он окончил Второй московский медицинский институт имени Н. И. Пирогова, получив специальность врача-педиатра. Свою карьеру начал в детской поликлинике № 32 в Москве.

В 1962 году медик присоединился к коллективу Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского, войдя в должность младшего научного сотрудника в отделении детской хирургии. Там он проработал 20 лет, в течение которых в том числе основал центр хирургии новорожденных при больнице.

С 1982-го по 1999-й Рошаль возглавлял отделение в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии и детской хирургии имени Ю. Е. Вельтищева, а затем, с 1999 по 2003 год, руководил отделением в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Российской академии медицинских наук. В 2003-м он стал директором НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а в 2015 году – его президентом.

За время своей профессиональной деятельности врач принимал участие в спасении детей после землетрясений в Армении, Грузии, Алжире, Индии, Японии и других странах. Был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Мужества, ордена Почета, а также других наград.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля провели уникальную операцию на мочевом пузыре трехдневного младенца. У новорожденного была диагностирована экстрофия мочевого пузыря – порок, который может привести к необратимым последствиям.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Как отметил заведующий отделением урологии и андрологии Федор Напольников, эта операция стала первым и главным шагом к тому, чтобы дать пациенту шанс на нормальную жизнь в будущем.

"Интервью": Леонид Рошаль – о развитии российской медицины

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

