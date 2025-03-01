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Новости

01 марта, 16:30

Происшествия

Новости мира: греки вышли на протесты во вторую годовщину аварии на ж/д путях

Новости мира: греки вышли на протесты во вторую годовщину аварии на ж/д путях

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Сотни тысяч человек вышли на акции протеста в Греции во вторую годовщину смертоносной железнодорожной катастрофы в истории страны. Протестующие недовольны тем, что 2 года спустя проблемы с безопасностью и сбоями в системе все еще не решены. Люди бросали бутылки с зажигательною смесью и выкрикивали лозунги.

Между тем завершение Масленицы отметили в Замбии и Танзании. Местные жители познакомились с народными традициями русского праздника. Посетители водили хороводы, танцевали и пробовали испечь блины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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