01 марта, 16:30Происшествия
Новости мира: греки вышли на протесты во вторую годовщину аварии на ж/д путях
Сотни тысяч человек вышли на акции протеста в Греции во вторую годовщину смертоносной железнодорожной катастрофы в истории страны. Протестующие недовольны тем, что 2 года спустя проблемы с безопасностью и сбоями в системе все еще не решены. Люди бросали бутылки с зажигательною смесью и выкрикивали лозунги.
Между тем завершение Масленицы отметили в Замбии и Танзании. Местные жители познакомились с народными традициями русского праздника. Посетители водили хороводы, танцевали и пробовали испечь блины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.