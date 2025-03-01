Новости мира: греки вышли на протесты во вторую годовщину аварии на ж/д путях

Сотни тысяч человек вышли на акции протеста в Греции во вторую годовщину смертоносной железнодорожной катастрофы в истории страны. Протестующие недовольны тем, что 2 года спустя проблемы с безопасностью и сбоями в системе все еще не решены. Люди бросали бутылки с зажигательною смесью и выкрикивали лозунги.

Между тем завершение Масленицы отметили в Замбии и Танзании. Местные жители познакомились с народными традициями русского праздника. Посетители водили хороводы, танцевали и пробовали испечь блины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.