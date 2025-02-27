Новости регионов: ангар загорелся во Владивостоке

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 11:30

Происшествия

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Огонь охватил ангар на Шоссейной улице во Владивостоке. На тушение помещения ушло несколько часов. В настоящее время пожар уже ликвидировали. Причина и нанесенный ущерб устанавливаются.

Между тем полицейские в Томске задержали бывшего боксера. На выходе из лифта он ударил стоявшую рядом женщину, после чего она упала и потеряла сознание. Подозреваемого задержали, на допросе он заявил, что "просто вспылил".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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