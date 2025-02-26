27 человек доставлены в отдел за попытку отбить задержанного в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Правоохранители доставили в отделение 27 человек, которые оказали сопротивление во время задержания их знакомого в подмосковном рабочем поселке Икша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Информация о нарушении общественного порядка в магазине, расположенном в деревне Ермолино, поступила полицейским 23 февраля. Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия, заметили уроженца Дагестана, находящегося в неадекватном состоянии и не выполнявшего их требования. В момент, когда мужчину сажали в патрульную машину, его знакомые пытались спровоцировать конфликт с правоохранителями.

В результате на злоумышленника 1999 года рождения был составлен административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд его арестовал на 13 суток.

Затем правоохранители доставили в отдел из общежития, которое находится в этом же поселке, 27 человек. Среди них был зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения. На него также составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

"По собранным сотрудниками полиции материалам, следственными органами в отношении него принято процессуальное решение", – заключили в ведомстве.

В октябре прошлого года 23 человека были доставлены в отдел полиции после массовой драки в Сочи. По данным регионального главка МВД России, между двумя группами молодых людей возник конфликт, причиной которого стала девушка. В результате пострадал 17-летний местный житель.

В отношении 10 человек составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

