Суд арестовал блогера Солдатова на 10 суток за хулиганство

Фото: телеграм-канал Baza

Лефортовский районный суд арестовал блогера и владельца магазина поддельной одежды на Дубровке Дмитрия Солдатова на 10 суток после драки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

По данным суда, Солдатов и продавец магазина Арман Насидуллаев, находясь в общественном месте, использовали нецензурную лексику, а на требования правоохранительных органов не реагировали.

СМИ отмечали, что позже в самом магазине произошла драка. Туда зашли несовершеннолетние подростки и напали на одного из продавцов. В конфликт вмешалась полиция, которая задержала устроивших драку.

Вместе с Солдатовым задержали и Насидуллаева. Их признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти").

"Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста на 10 суток", – говорится в сообщении.

Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.

После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами в область тела и лица ранее незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда.

