06 декабря, 17:28Происшествия
Суд арестовал блогера Солдатова на 10 суток за хулиганство
Фото: телеграм-канал Baza
Лефортовский районный суд арестовал блогера и владельца магазина поддельной одежды на Дубровке Дмитрия Солдатова на 10 суток после драки. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
По данным суда, Солдатов и продавец магазина Арман Насидуллаев, находясь в общественном месте, использовали нецензурную лексику, а на требования правоохранительных органов не реагировали.
СМИ отмечали, что позже в самом магазине произошла драка. Туда зашли несовершеннолетние подростки и напали на одного из продавцов. В конфликт вмешалась полиция, которая задержала устроивших драку.
Вместе с Солдатовым задержали и Насидуллаева. Их признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти").
"Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста на 10 суток", – говорится в сообщении.
Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.
После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами в область тела и лица ранее незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда.
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