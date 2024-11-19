19 ноября, 15:47Происшествия
Больницу Соликамска обокрал мужчина, доставленный туда после драки
Фото: depositphotos/sudok1
Больницу Соликамска обокрал 22-летний мужчина, который поступил туда после драки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
По данным ведомства, мужчина был доставлен в травматологическое отделение больницы после ссоры с незнакомцем, с которым он выпивал. В результате они подрались, одному из них понадобилась медицинская помощь. Его положили в палату, назначили процедуры и постельный режим, но пациент решил в ту же ночь поехать домой. С собой злоумышленник прихватил из медучреждения роутер и телевизор. Однако распорядиться украденной техникой не успел.
Личность злоумышленника удалось оперативно определить, поэтому спустя время сотрудники полиции пришли к мужчине домой. Тот не смог объяснить свой мотив. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.
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