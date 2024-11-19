Больницу Соликамска обокрал мужчина, доставленный туда после драки

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Больницу Соликамска обокрал 22-летний мужчина, который поступил туда после драки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, мужчина был доставлен в травматологическое отделение больницы после ссоры с незнакомцем, с которым он выпивал. В результате они подрались, одному из них понадобилась медицинская помощь. Его положили в палату, назначили процедуры и постельный режим, но пациент решил в ту же ночь поехать домой. С собой злоумышленник прихватил из медучреждения роутер и телевизор. Однако распорядиться украденной техникой не успел.

Личность злоумышленника удалось оперативно определить, поэтому спустя время сотрудники полиции пришли к мужчине домой. Тот не смог объяснить свой мотив. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Ранее двое безработных украли 100 пачек пельменей и оборудование для уборки на предприятии по производству мясных полуфабрикатов в Нижнем Новгороде. Правоохранителям удалось задержать мужчин. Ими оказались 41-летний и 38-летний местные жители. По словам злоумышленников, похищенные пельмени они выбросили, а оборудование продали неизвестному.

