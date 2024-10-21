Двое безработных украли 100 пачек пельменей в Нижнем Новгороде

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Двое безработных украли 100 пачек пельменей и оборудование для уборки на предприятии по производству мясных полуфабрикатов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как утверждает ведомство, в полицию по факту кражи обратился один из сотрудников цеха. Оказалось, что злоумышленники, отжав пластиковое окно, проникли на объект и украли пельмени общей стоимостью 30 тысяч рублей и прибор высокого давления для уборки и очистки за 10 тысяч рублей.

В результате правоохранителям удалось задержать мужчин. Ими оказались 41-летний и 38-летний жители Нижнего Новгорода. По словам злоумышленников, похищенные пельмени они выбросили, а оборудование продали неизвестному.

В связи с этим на них завели дело по факту кражи. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 25-летний житель Алтайского края украл брендовую сумку из магазина в аэропорту Внуково. Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, злоумышленник взял с витрины сумку, сорвал с нее этикетки, спрятал под одежду и скрылся. Спустя время его задержали на борту рейса Москва – Якутск. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

