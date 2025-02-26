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26 февраля, 19:15

Происшествия

Новости регионов: автомобиль с семьей провалился под лед на Байкале

Новости регионов: автомобиль с семьей провалился под лед на Байкале

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Автомобиль провалился под лед на Байкале. В салоне иномарки находились водитель и трое маленьких детей. Семья приехала отдохнуть на озеро из Томска. ЧП обошлось без жертв. Все пассажиры смогли самостоятельно выбраться из машины. Спасатели с помощью лебедки вытащили машину из воды.

Строители обнаружили в Анапе опасную находку. На стройке жилого комплекса нашли бомбы времен Великой Отечественной войны, из-за чего работы пришлось остановить и вызвать специалистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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