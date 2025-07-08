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08 июля, 15:15

Происшествия

Мотоциклист насмерть сбил девушку у метро "Академическая"

Мотоциклист насмерть сбил девушку у метро "Академическая"

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В Москве у станции метро "Академическая" мотоциклист насмерть сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Сам водитель байка получил серьезные травмы и был госпитализирован. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Крупное ДТП произошло и в Ступине. Здесь на высокой скорости опрокинулся микроавтобус с пассажирами. Пострадали 15 человек. Всем раненым оказывается медицинская помощь на месте. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и транспортное средство съехало в кювет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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