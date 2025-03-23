Юрист Тишаков: мытье машины в неположенном месте грозит штрафом

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Мытье машины в неположенном месте грозит штрафом, напомнил в беседе с агентством "Прайм" доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

Юрист обратил внимание, что процедура мытья машины регулируется как федеральным, так и региональным законодательством. Кроме того, при мытье авто в неположенном месте водитель рискует нарушить земельное и природоохранное законодательство, а также нанести вред окружающей среде.

"То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил", – подчеркнул Тишаков.

В частности, федеральное законодательство запрещает мыть транспорт в лесах и у водоемов. При этом во многих субъектах РФ список этих мест и толкование наказания за нарушение требований шире. Каждый регион прописывает свои ограничения и штрафы. В частности, на территории Москвы и Подмосковья мойка авто в неположенном месте может привести к штрафу в несколько тысяч рублей, подчеркнул юрист.

Вместе с тем в автомобиле запрещается перевозить взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, напомнила ранее юрист Елена Кудерко. При этом есть предметы, которые допускаются к перевозке, но с оговоркой: например, крупногабаритная бытовая техника – только если она надежно закреплена внутри салона, а животные – при обеспечении безопасности движения и санитарных норм.