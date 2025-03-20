Бирюлевская линия метро свяжет семь районов Москвы

Теплосети начали прокладывать в районе будущей станции "ЗИЛ", которая войдет в состав Бирюлевской линии метро Москвы. Радиальная ветка пройдет через семь районов на юго-востоке города. Для части жителей метро в пешей доступности появится впервые.

Бирюлевскую линию ждут с 70-х годов прошлого века. Она протянется более чем на 22 километра и будет включать 10 станций. В будущем станция "ЗИЛ" станет крупным транспортным узлом, где можно будет пересаживаться на Троицкую линию и МЦК.

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