21 мая, 08:18Общество
Участники московских ярмарок продолжают помогать бойцам СВО
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Участники московских ярмарок продолжают помогать военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.
В число тех, кто оказывает помощь бойцам СВО, входит фермер Анатолий, который поставляет на ярмарку в Митине мед и иные продукты пчеловодства с кочевой пасеки.
Мужчина занимается пчеловодством с 10 лет. Теперь он является представителем уже четвертого в семье поколения пасечников с хутора Семеновка Ростовской области.
Продавая свой мед на ярмарках, Анатолий вместе с односельчанами собирает деньги, которые нужны для закупки стройматериалов для окопов и необходимых участникам спецоперации бытовых вещей.
"Организационными вопросами занимаются друзья отца, наша семья просто старается всегда откликаться, когда нужна помощь", – добавил фермер.
Москвичи из Южного административного округа (ЮАО) столицы также регулярно оказывают помощь участникам спецоперации, жителям новых и приграничных регионов. Горожане присоединяются к акциям некоммерческих организаций в своем округе и общественным инициативам соседей.
Одной из таких организаций является семейно-спортивный клуб "Пересвет". Здесь волонтеры проводят для горожан тренировки и организовывают сбор гуманитарной помощи. Благодаря администрации района Царицыно участники клуба организовали пункт приема товаров первой необходимости для бойцов СВО. Активисты сортируют переданные предметы, формируют коробки, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.
Мэр Москвы рассказал о поддержке участников СВО и их семей