Участники московских ярмарок продолжают помогать бойцам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники московских ярмарок продолжают помогать военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В число тех, кто оказывает помощь бойцам СВО, входит фермер Анатолий, который поставляет на ярмарку в Митине мед и иные продукты пчеловодства с кочевой пасеки.

Мужчина занимается пчеловодством с 10 лет. Теперь он является представителем уже четвертого в семье поколения пасечников с хутора Семеновка Ростовской области.

Продавая свой мед на ярмарках, Анатолий вместе с односельчанами собирает деньги, которые нужны для закупки стройматериалов для окопов и необходимых участникам спецоперации бытовых вещей.

"Организационными вопросами занимаются друзья отца, наша семья просто старается всегда откликаться, когда нужна помощь", – добавил фермер.

Москвичи из Южного административного округа (ЮАО) столицы также регулярно оказывают помощь участникам спецоперации, жителям новых и приграничных регионов. Горожане присоединяются к акциям некоммерческих организаций в своем округе и общественным инициативам соседей.

Одной из таких организаций является семейно-спортивный клуб "Пересвет". Здесь волонтеры проводят для горожан тренировки и организовывают сбор гуманитарной помощи. Благодаря администрации района Царицыно участники клуба организовали пункт приема товаров первой необходимости для бойцов СВО. Активисты сортируют переданные предметы, формируют коробки, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

