В Подмосковье объявили второй класс пожарной опасности 20 мая

В Подмосковье 20 мая установлен второй класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

Спасатели напоминают о запрете на разжигание костров в лесах и призывают соблюдать правила безопасности на территориях частных домовладений.

Всего существует пять классов пожарной опасности. Самым высоким, или чрезвычайным, считается последний. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.