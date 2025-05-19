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19 мая, 13:15

Безопасность

В Подмосковье объявили второй класс пожарной опасности 20 мая

В Подмосковье объявили второй класс пожарной опасности 20 мая

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В Подмосковье 20 мая установлен второй класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

Спасатели напоминают о запрете на разжигание костров в лесах и призывают соблюдать правила безопасности на территориях частных домовладений.

Всего существует пять классов пожарной опасности. Самым высоким, или чрезвычайным, считается последний. Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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