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29 апреля, 07:15

Политика

Правительство одобрило уголовную ответственность за вывод похищенных средств

Правительство одобрило уголовную ответственность за вывод похищенных средств

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В России введут уголовную ответственность для так называемых дропперов – людей, которые помогают мошенникам выводить похищенные средства. Законопроект уже одобрен правительством. Преступлением будут считаться как сами операции, так и передача банковских карт третьим лицам.

За это предусмотрено до шести лет лишения свободы и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. С дропперами банки борются уже несколько лет – с помощью специальных алгоритмов и базы данных о мошеннических операциях. Только в прошлом году было заблокировано более 700 тысяч таких счетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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