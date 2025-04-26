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Политика

Захарова заявила, что дипломатия Зеленского основана на убийствах, лжи и терроре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Дипломатия" президента Украины Владимира Зеленского заключается в убийствах, терроризме, лжи, ненависти и подлости. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала слова Зеленского о том, что Киев якобы может вернуть Крым путем дипломатии и санкций.

"Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании!" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что украинский лидер предает свой народ и говорит о судьбе тех, кого он регулярно обстреливает. "Дипломатия" Зеленского основывается на убийствах, терроризме и лжи, а "крымская дипломатия" Зеленского – на убийствах крымчан, попытках уничтожить Крымский мост, терроре в отношении полуострова и требованиях большего количества оружия для силового решения вопроса.

"Он уже пытается и Трампа обмануть: то обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК – наврал, то обещал держаться Пасхального перемирия – наврал, то рассказывал про "удары по мирным украинским городам" – наврал", – заключила Захарова.

Дональд Трамп подчеркивал, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Зеленский также осознает, что полуостров останется в составе РФ.

В свою очередь, украинский президент согласился, что Киев не способен вернуть Крым военным путем. Вместе с тем Зеленский заявил, что власти Украины будут обсуждать любые территориальные вопросы только после полного прекращения огня.

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