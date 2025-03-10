В Мадриде прошел митинг против поддержки Украины. Участники акции заявили, что правительство Испании тратит миллиарды евро на помощь Киеву, в то время как население страны сталкивается с растущими экономическими трудностями.

В США (штат Пенсильвания) потерпел крушение одномоторный самолет. На борту находились пять человек, все они выжили и были доставлены в больницу. Состояние пострадавших пока неизвестно. На месте происшествия работают экстренные службы, которые выясняют причины катастрофы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.