Эксперт Кусков объяснил, как отличить контрафактную технику от оригинала

В Минпромторге предложили ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков. Зачем это нужно и какому риску подвергают себя покупатели "серой" электроники, расскажет Москва 24.

Против контрафакта

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Поэтапная обязательная маркировка радиоэлектроники может быть внедрена в России с 1 сентября 2025 года. Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минпромторгом, размещен на портале правовых актов.

Согласно документу, мера коснется в том числе ноутбуков массой не более 10 килограммов, смартфонов, выпрямителей и ряда других товаров. По мнению Минпромторга, это необходимо для борьбы с контрафактом. В сводном отчете к проекту постановления сказано, что нелегальный оборот радиоэлектронной продукции в России с 2020 по 2023 год составлял от 13 до 43%.

Конкретно по смартфонам в ведомстве отметили, что каждый третий гаджет на рынке в РФ – контрафактный. В первую очередь речь идет о репликах известных брендов, подделках, а также устройствах, содержащих неверную информацию о них. Доля же "серых" ноутбуков и компьютеров составляет 7–15%.



Отсутствие контроля ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции. В частности, на сером рынке были выявлены смартфоны с вредоносным ПО и нелицензированной сборкой, предупредили в министерстве.





из комментария Минпромторга Пользователи серых схем не платят налоги, пошлины и снижают цены на товары, что, в свою очередь, противодействует здоровой конкуренции и снижает эффективность предпринимательской деятельности добросовестных участников оборота товаров.

Если проект будет реализован, маркировка коснется около 170 тысяч продавцов, производителей и импортеров. Расходы на внедрение системы в первые шесть лет составят более 42 миллиардов рублей, из которых 18 – налоговые платежи.

Выгода без гарантий

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Контрафакт часто становится более привлекательным из-за более низкой стоимости, отмечают опрошенные Москвой 24 эксперты. При этом россияне забывают о рисках, которые несет такая покупка.

"В первую очередь это гарантия. По закону продавец должен заменить или отремонтировать гаджет, если после покупки обнаружилась проблема. Но по факту, если приобрести реплику у частного лица, маленькой компании или ИП, пользователю под любым предлогом откажут в устранении проблемы", – рассказал в беседе с Москвой 24 ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group В этом главное отличие реплики от официальной техники. При покупке оригинального товара в сетевом магазине вы получите гарантию, в других случаях – нет.

При этом высоки риски приобрести просто некачественный продукт. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Москвой 24 отметил, что, хотя официальной статистики сравнения срока службы и количества поломок между оригинальными и контрафактными гаджетами нет, условия сборки последних изначально предполагают более короткий период работы.



"Поскольку они собираются не на оригинальных производствах из непонятных комплектующих, на выходе мы получаем непроверенную технику недостаточного уровня качества. Все это может приводить к проблемам в ходе эксплуатации", – пояснил эксперт.

Зачастую продавцы предоставляют недостоверную информацию о товаре, а более низкую стоимость объясняют "своими поставщиками", указал Кусков. По его словам, покупатель может попробовать вычислить фальсификат самостоятельно: например, открыть крышку и посмотреть качество спайки и других составляющих или зайти в настройки и проверить, не регистрировался ли он ранее в Сети.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Но все эти возможности открываются только после покупки. А если потребителю все же попался фальсификат, с возвратом могут возникнуть сложности.

Поэтому Кусков рекомендовал не приобретать гаджеты стоимостью ниже среднерыночной. Предпочтение стоит отдать крупным сетевым магазинам, причем совершать покупку лучше офлайн. Продавцы на интернет-платформах также могут быть ненадежными, заключил Кусков.

