00:21Происшествия
Крупный природный пожар локализован в Крыму
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные локализовали крупное природное возгорание в Крыму, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Площадь пожара составила свыше 5 тысяч гектаров. Для его ликвидации задействованы более 330 специалистов и 70 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается.
Ранее в Крыму был ликвидирован ландшафтный пожар на площади 56 гектаров. В борьбе с возгоранием были задействованы свыше 200 человек и 40 единиц техники. Вертолет Ми-8 сбросил более 10 тонн воды.
Новости регионов: пожар в крымском селе Трехпрудное локализован на площади 26 га