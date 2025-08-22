Крупный природный пожар локализован в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные локализовали крупное природное возгорание в Крыму, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составила свыше 5 тысяч гектаров. Для его ликвидации задействованы более 330 специалистов и 70 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы населенным пунктам нет. Тушение пожара продолжается.

Ранее в Крыму был ликвидирован ландшафтный пожар на площади 56 гектаров. В борьбе с возгоранием были задействованы свыше 200 человек и 40 единиц техники. Вертолет Ми-8 сбросил более 10 тонн воды.

