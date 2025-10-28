Более 530 рейсов выполнено при авиапатрулировании в ЦФО в пожароопасный период

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Более 530 рейсов было выполнено при авиапатрулировании в Центральном федеральном округе (ЦФО) в пожароопасный период с марта по октябрь 2025 года. Об этом сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как отметил заммэра Петр Бирюков, авиапатрулирование позволяет выявлять и оперативно тушить лесные пожары. Например, в этом году благодаря информации экипажей удалось своевременно потушить 726 очагов возгораний.

"Мероприятия по авиамониторингу выполняются уже третий год подряд в рамках заключенного трехстороннего соглашения между правительством Москвы, авиакомпанией "Волга-Днепр" и Федеральным агентством лесного хозяйства РФ", – пояснил Бирюков.

Работы проводились на территории Москвы, а также над Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской, Смоленской и Тверской областями. Общая протяженность 15 маршрутов составила более 8 тысяч километров.

Вместе с тем в столице был усилен контроль соблюдения правил пожарной безопасности на зеленых территориях и приняты дополнительные меры для предотвращения возможных природных возгораний.

В частности, комплекс предупреждающих мероприятий был реализован в ТиНАО. Там заранее обустроили противопожарные и минерализованные полосы на границах поселений, выполнили опашку, подготовили места забора воды для авиатехники.

Особое внимание ежегодно уделяется организации профилактической и разъяснительной работы с населением. Природных пожаров на территории Москвы не допущено.

Как ранее рассказал юрист Илья Русяев, за курение в лесу могут оштрафовать на 20 тысяч рублей. В случае наступления пожара нарушителю грозит уголовная ответственность.

Кроме того, нормы российского законодательства запрещают разведение открытого огня, в том числе использование мангалов, грилей и барбекю, вне специально оборудованных и официально обозначенных мест.