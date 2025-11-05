WhatsApp упростит защиту от онлайн-мошенников для устройств на Android

Фото: depositphotos/diego_cervo

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ) приступил к разработке над новой функцией для Android, которая поможет пользователям защититься от онлайн-мошенников. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Функция выйдет в следующем обновлении. Она позволит одним касанием активировать сразу несколько строгих уровней защиты в настройках конфиденциальности, что избавит пользователей от необходимости вручную изменять каждый параметр.

Среди них, например, блокировка мультимедийных файлов и вложений от неизвестных контактов. Это защитит устройство от вредоносных программ и нежелательных ссылок.

Кроме того, функция отключит предварительный просмотр ссылок при их публикации, что предотвратит доступ злоумышленников к IP-адресам.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появилась функция, которая дает возможность записывать голосовые сообщения, если получатель пропустил звонок. Причем оставлять такие сообщения можно как во время звонка, так и в чате приложения, куда был направлен пропущенный вызов.

В настоящее время на этапе тестирования находится еще одна функция, позволяющая отправлять уведомления пользователю, который не смог ответить на звонок.

