В версии WhatsApp для системы iOS появились цепочки сообщений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В бета-версии мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) для операционной системы iOS появились цепочки сообщений, сообщает портал WABetaInfo (WBI).

Благодаря новой функции пользователи могут создавать отдельные ветки из конкретных сообщений, не перегружая основную ленту чата. Функция отличается от существующих ответов с цитированием, которые остаются в общем потоке переписки.

Как отметил портал, нововведение сделает общение более удобным, особенно в активных группах, участники которых ведут обсуждение сразу нескольких тем.

На сообщении, на которое ответили в цепочке, появится специальный индикатор. Если пользователь нажмет на него, то увидит всю ветку обсуждения в хронологическом порядке. Там же человек сможет продолжить обсуждение темы.

В данный момент функция находится на этапе разработки, она доступна не для всех участников программы бета-тестирования. Все нововведения WhatsApp внедряет поэтапно, поэтому специалисты могут представить еще несколько тестовых версий перед полноценным релизом обновления.

Ранее стало известно, что в мессенджере заработала функция перевода чатов и каналов. Она доступна пользователям бета-версии мессенджера на Android. В числе поддерживаемых языков указаны русский, испанский, арабский, португальский и хинди. В приложении также доступен языковой пакет для определения языка.