В мессенджере WhatsApp появится новая функция записи голоса при пропущенных звонках

Фото: 123RF/audioundwerbung

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) появится новая функция записи голоса при пропущенных звонках, сообщает информационный портал WABetaInfo.

Сервис выпустил обновление, которое дает возможность записывать голосовые сообщения, если получатель пропустил звонок. Отмечается, что на данный момент функция доступна для пользователей Android, которые участвуют в программе бета-тестирования.

Обновление позволит оставлять голосовые сообщения как во время звонка, так и в чате приложения, куда был направлен пропущенный вызов. Прежде разработчики анонсировали еще одну функцию, позволяющую отправлять уведомления пользователю, который не смог ответить на звонок, она тоже находится на этапе тестирования.

Ранее сообщалось, что РКН частично ограничил звонки в WhatsApp. В компании заявили, что противостоят попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение.