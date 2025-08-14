Более 52 тыс преступлений через WhatsApp и Telegram зарегистрировали в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с начала 2025 года было зарегистрировано более 52 тысяч преступлений, совершенных через мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Правоохранительные органы фиксируют рост дистанционного мошенничества через WhatsApp и Telegram", – цитирует ТАСС парламентария.

По его словам, общий ущерб таких преступлений составил свыше 106 миллиардов рублей. Кроме того, в ряде случаев обманутых граждан вовлекают в различные диверсии.

При этом, подчеркнул Немкин, Telegram Messenger Inc. с 2021 года был оштрафован на 105,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Отдельно компанию оштрафовали на 38,3 миллиона за то, что она не ведет собственный мониторинг.

Кроме того, администрация мессенджера не удаляет около 157,7 тысячи единиц противоправного контента.

"От фейков и экстремизма до предложений купить поддельные документы, материалов с призывами к беспорядкам, ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) и суицидального контента, а также детской порнографии", – рассказал Немкин.

По требованию Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 миллиона материалов пронаркотического характера. С начала года ведомство зафиксировало удаление около 400 материалов и тематических каналов в Telegram с контентом, направленным на унижение чести и достоинства несовершеннолетних. Также удалены около 40 материалов, содержащих недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию.

Роскомнадзор 13 августа частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp, причиной такого решения было названо противодействие преступникам. Согласно данным правоохранителей, сервисы стали основными платформами для мошенничества, а их владельцы игнорировали требования законов РФ.

В ответ на введение ограничений в пресс-службе Telegram отметили, что в приложении борются с неправомерным использованием платформы.

При этом в WhatsApp заявили, что мессенджер конфиденциален и по умолчанию защищен сквозным шифрованием. В компании также добавили, что противостоят попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение.

