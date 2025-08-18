Форма поиска по сайту

Пенсионерку из Петропавловска-Камчатского осудили на 1,5 года за нападение на полицейских

Фото: depositphotos /YGphoto

В Петропавловске-Камчатском осудили 69-летнюю женщину за нападение на полицейских. Местная жительница распылила на сотрудников полиции перцовый баллончик. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

В апреле 2024 года сотрудники полиции пришли в квартиру к местной жительнице, чтобы проверить местонахождение ее несовершеннолетнего ребенка. Женщина была недовольна действиями оперативников, поэтому распылила в их сторону перцовый баллончик. Потерпевшие получили химические ожоги лица и тела, уточняют в ведомстве. Свою вину женщина не признала.

Суд приговорил пенсионерку к 1,5 года лишения свободы и назначил испытательный срок на такой же период времени.

Ранее в Москве был осужден мужчина, который организовал убийство бывшего мужа своей дочери. Злоумышленника приговорили к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

